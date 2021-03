Tronchetti: “Scudetto? Lo può perdere solo l’Inter, Conte un grandissimo. LuLa top d’Europa”

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha commentato il grande momento dell'Inter di Conte

""La posizione in classifica e la rosa fanno dire che lo scudetto lo può perdere solo l'Inter, quest'anno è una squadra concreta ed equilibrata". Così l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera , in merito al grande momento dei nerazzurri, reduci da 8 vittorie di fila e primi in classifica con 9 punti sul Milan.

""Conte sta esprimendo tutta la sua qualità, è un grandissimo allenatore che ha vinto con Juventus e Chelsea e ha fatto esprimere la nazionale al meglio - aggiunge Tronchetti Provera a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento -. Ovunque è andato ha fatto esprimere al massimo le sue squadre. Onore a lui per le sue capacità. La società è presente anche se la proprietà è in Cina a causa della pandemia, c'è una dirigenza solida e colgo l'occasione per fare i migliori auguri ai dirigenti che stanno lottando con il Covid". Infine un elogio alla coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. "In questo momento sono la coppia più forte d'Europa, hanno anche il vantaggio di avere dei piedi buoni che li servono come Sanchez, Eriksen e Barella", conclude l'ad di Pirelli.