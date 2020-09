Bellinazzo: “Suning non vuole smettere di investire nell’Inter. Deve avere grandi sponsor e per farlo…”

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore esperto di economia calcistica, ha parlato dello stato di salute finanziario dell’Inter, che con Suning in questi anni ha conosciuto una grande crescita, che l’ha avvicinata alla Juventus e alle big europee:

“Anche per una multinazionale come Suning l’effetto COVIDー19 si fa sentire, quindi servirà più attenzione, ma non credo che voglia smettere di investire nell’Inter. Per aumentare i 350 milioni di fatturato strutturale e arrivare a livello della Juventus e delle big europee servono grandi sponsorizzazioni con aziende terze. Per farlo serve un grande percorso calcistico. Marotta, anche durate il suo periodo alla Juventus, ha sempre guardato a una crescita oculata, senza mai fare il passo più lungo della gamba“.

(Fonte: Tutti Convocati)