Inter, il bilancio respira con i 33 mln di Suning ma ora è caccia al marchio grosso

Il rinnovo dell’accordo con Suning per i naming rights della Pinetina, un rinnovo da 33 milioni di euro in due anni, ha dato un po’ di respiro al bilancio dell’Inter. Ma il colpo grosso, in tema di bilanci, è sicuramente quello relativo al nuovo main sponsor.

Il contratto con Pirelli scadrà nel giugno del 2021 e ovviamente c’è grande curiosità per capire chi prenderà il posto dello storico brand, associato all’Inter ormai da più di 20 anni. L’Inter ci sta lavorando soprattutto grazie ai contatti di Suning tra Cina e Stati Uniti. L’obiettivo è più che raddoppiare i 12 milioni di euro fissi che garantisce attualmente Pirelli alla società nerazzurra.