Benevento-Inter, tocca ad Hakimi e Vidal. C’è Sanchez con Lukaku, nuovo trequartista per Conte

Dopo la vittoria ottenuta con la Fiorentina in rimonta, l’Inter cambia pelle per la sfida contro il Benevento. Conte è intenzionato a sfruttare tutta la rosa a disposizione e saranno parecchi i cambi dal 1′ questa sera. Debutto in maglia nerazzurra dal 1′ per Hakimi e Vidal, che sabato sera hanno contribuito alla rimonta sulla squadra viola. In difesa spazio al rientrante De Vrij e a Skriniar, tolto dal mercato, insieme alla conferma Kolarov.

La diga davanti alla difesa sarà composta da Vidal e Gagliardini; come detto, a destra ci sarà Hakimi, mentre sulla corsia opposta confermato Young. Riposa Lautaro, c’è Sanchez al fianco di Lukaku. E alle loro spalle spazio a Sensi tra le linee, l’ex Sassuolo ha dimostrato di essere in grande forma nella prima uscita.

Questa la formazione dell’Inter secondo Sky Sport:

Ecco la formazione del Benevento: