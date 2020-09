Inter, Hakimi si prende la fascia destra. E con lui Conte può testare un nuovo modulo

Stasera control il Benevento, è il momento di vedere il nuovo acquisto Hakimi sulla fascia destra dell’Inter. L’ex Real è entrato con la Fiorentina, contribuendo alla vittoria finale e ora partirà dal 1′.

“Destinato a diventare dell’Inter una specie di regista decentrato dell’azione, come una freccia costantemente accesa verso per imboccare la corsia di sorpasso. Se penderà un po’ a destra, l’Inter, non è per un problema di assetto. È per una scelta, di assetto. Quaranta milioni in un mercato così ne valgono 80. È il fiore all’occhiello del club, che aveva deciso di fare un investimento duraturo in quella zona di campo, ancor prima del diktat societario che ha imposto una frenata in tema di spese. Qui siamo dentro un ruolo che in casa nerazzurra non ha un padrone degno e duraturo dai tempi di Maicon. Hakimi è l’ago che sposta la bilancia in avanti. Che alza il baricentro, in definitiva: «Non sono stante le squadre che giocano con il trequartista, due punte e due ali», ha ricordato con orgoglio Conte. L’ala Hakimi è l’esempio perfetto del giocatore che trasforma l’amato 3-5-2 di Conte nel 3-3-4 che il tecnico stesso vede come proiezione offensiva del suo credo: attaccante, non terzino e neppure esterno. Nessuno nell’Inter aveva lo scorso anno queste caratteristiche: né Candreva, né Moses, tantomeno quel D’Ambrosio che da esterno ha fatto parte della cavalcata fino alla finale di Europa League”, si legge su La Gazzetta dello Sport.