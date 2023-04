Benfica-Inter, le scelte di Inzaghi: Dzeko avanti, ma Lukaku in corsa. A sinistra…

L'Inter scenderà in campo domani sera a Lisbona contro il Benfica per l'andata dei quarti di finali di Champions League

L'Inter scenderà in campo domani sera a Lisbona contro il Benfica per l'andata dei quarti di finali di Champions League. Servirà una grande prestazione da parte dei nerazzurri dopo il pareggio deludente di Salerno. Inzaghi si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere la formazione migliore, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Lautaro sicuro del posto, al suo fianco sembra in vantaggio Dzeko, ma Lukaku è ancora in corsa.