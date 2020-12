Bergomi: “Eriksen non è un campione. E come Gabigol all’interista hanno detto che…”

Presente al Club di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del momento difficile che sta attraversando Christian Eriksen. L’ex capitano fa un paragone con un altro giocatore passato dalle parti di Appiano, Gabigol: “Eriksen è un argomento spinoso per me. Sulla valutazione tecnica del giocatore l’ho pensato fin dall’inizio, non lo ritengo un campione, è un buon giocatore, non adatto al nostro calcio e al modo di giocare di Conte. Ma il tifoso interista gliel’hanno presentato come un grandissimo che doveva cambiare le sorti e allora non capisce. Anche Gabigol per i primi sei mesi la gente non capivano perché non trovava spazio. Io su questi 3-5 minuti non voglio entrare. L’Inter l’anno scorso ha perso tempo e ha perso forse uno scudetto per provare a inserire Eriksen. Per mettere il trequartista ha anche perso molto da Lautaro. Poi ha detto basta”.

(Sky Sport)