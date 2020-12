Eriksen, la scelta perentoria dell’Inter. Ecco cosa non piace a Conte. Un anno fa…

È quasi inevitabile che a gennaio le strade di Christian Eriksen e l’Inter si separeranno. Anche contro il Bologna, Antonio Conte ha inserito il danese solamente nei minuti di recupero, un gesto che fa capire come il feeling tra il tecnico e il giocatore non c’è e forse non ci sarà mai. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’atteggiamento compassato di Eriksen non piace a Conte, “quando fa riferimento alle scelte di formazione l’allenatore racconta in sostanza di un modo di allenarsi (come di giocare) mai all’altezza delle sue aspettative“.

“Metodi diversi, modi di vedere il calcio che si scontrano, la sensazione che emerge di nessun tipo di scambio di energia tra Conte e il danese dal giorno uno. Insomma, rottura. Tanto che la scelta dell’Inter rimane perentoria: bisogna trovare una soluzione e salutarlo a inizio gennaio, entro un mese, senza far passare troppo tempo per il bene di tutti. Lavori in corso a fari spenti. Spenti come Eriksen, sempre più lontano da un club che un anno fa studiava quel colpo come fosse un sogno. Oggi è diventato il suo incubo”.

(Calciomercato.com)