Inter, idea Bernardeschi per il dopo Perisic e non solo. Contatto con Pastorello, le cifre

L'ex Fiorentina lascerà la Juventus a parametro zero: i nerazzurri ci pensano, chieste informazioni al suo agente

Federico Bernardeschi è più di un'idea per l'Inter: il centrocampista classe '94 lascia la Juventus a parametro zero, e la dirigenza nerazzurra sta già sondando il terreno con il suo agente Federico Pastorello. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i vertici interisti considerano l'ex Fiorentina un'ottima soluzione per il dopo Perisic, ma non solo: "Occhio alla sorpresa, qui. Gosens è il titolare, ma non è detto che l'Inter voglia affiancare al tedesco "solo" un giovane. Ecco perché nelle ultime ore c'è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Federico Pastorello. Si è parlato della situazione Esposito, certo. Ma si è toccato anche l'argomento Bernardeschi. Al di là delle smentite di facciata, l'Inter sottotraccia lavora sull'esterno in uscita dalla Juventus. È un parametro zero che fa gola, ha qualità ed esperienza, è polivalente perché anche lui in grado di coprire il ruolo di tuttafascia come pure quello di mezzala".