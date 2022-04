Juventus, Bernardeschi non rinnova: Pastorello lo propone all’Inter, il punto

Il jolly offensivo classe '94, in scadenza di contratto, lascerà i bianconeri a parametro zero al termine della stagione

In attesa di capire se sarà fattibile vestire di nerazzurro Paulo Dybala, l'Inter potrebbe mettere le mani su un altro calciatore in scadenza di contratto con la Juventus: Federico Bernardeschi. Il jolly offensivo classe '94 non ha trovato un accordo con la dirigenza bianconera e, con ogni probabilità, lascerà Torino a parametro zero. Questo nonostante la sua decisione di accettare una riduzione di ingaggio rispetto agli attuali 4 milioni di euro annui, ritenuti eccessivi dal management juventino.