Inter, pronto un biennale per Mkhitaryan: contatti in corso, firma entro Natale?

Blindare gli elementi cardine della squadra: è questo l'obiettivo della dirigenza dell'Inter. Per questo motivo uno dei temi caldi in casa nerazzurra è quello dei rinnovo di contratto. Argomento che riguarda da vicino Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno e giocatore chiave per Inzaghi a dispetto dell'età. L'armeno, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe presto trovare un accordo per il prolungamento : "Prima di spegnere le candeline - 35, non poche -, Henrikh Mkhitaryan riceverà il suo regalo con biglietto di auguri firmato Inter: un contratto nuovo di zecca per allungare di altri due anni questo felicissimo matrimonio".

Firma entro Natale?

"Mkhitaryan, rimasto ad Appiano in questa sosta, nel prossimo giugno potrebbe quindi andarsene a parametro zero, come uno Skriniar qualsiasi. Se c'è una cosa che l'Inter ha imparato dal caso slovacco, è che è meglio non trascinare troppo i contratti in scadenza, anche nei casi in cui c'è una certa fiducia sulla possibilità di prolungare. La trattativa con l'armeno è, ovviamente, diversa da quella con il centrale difensivo perché differenti sono l'età e le prospettive, e in questo caso non c'è di mezzo un gigante con portafoglio arabo.