Mkhitaryan l’imprescindibile: respinto l’assalto di Frattesi, dati da ventenne

Arrivato all'Inter nell'estate del 2022 a parametro zero, Henrikh Mkhitaryan ci ha messo poco tempo per dimostrare di non essere solamente una riserva di lusso: il centrocampista armeno, nonostante l'età (compirà 35 anni a gennaio), è diventato uno degli elementi cardine della formazione nerazzurra, e Simone Inzaghi non rinuncia mai alla classe e all'intelligenza tattica dell'ex Roma.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'armeno festeggia il 21 gennaio, anche se mai come nel suo caso l'età è un trucco: Simone Inzaghi l'ha visto muoversi dal primo momento con la velocità e la fame di un ventenne, e ancora oggi i test svolti ad Appiano dimostrano come sia uno dei più in forma dell'intera compagnia. Non è un caso che nella scorsa stagione, una volta atterrato in rosa, non sia praticamente mai uscito dal campo. La beffa, semmai, è stata l'infortunio nel derby di semifinale di Champions che gli ha tolto la possibilità di partire dall'inizio pure nella notte di Istanbul: il rimpianto per la finale brucerà a lungo sotto pelle.