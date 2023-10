Mkhitaryan, l’Inter non vuole correre rischi: già pronto il piano per il rinnovo

Arrivato a parametro zero nell'estate del 2022, il centrocampista armeno è diventato in fretta un elemento insostituibile

Titolare inamovibile nel centrocampo dell'Inter, uomo di fiducia di Inzaghi, equilibratore tattico della squadra: Henrikh Mkhitaryan è diventato in poco tempo un elemento cardine dei nerazzurri. Arrivato a Milano nell'estate del 2022 a parametro zero, l'armeno ha subito fatto capire di poter essere molto di più di un'alternativa di lusso, e i vertici di viale della Liberazione sono convinti che possa dare ancora molto, a dispetto dell'età. In scadenza di contratto a giugno, l'obiettivo è quello di rinnovare e proseguire insieme.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Considerata l'età, compirà 35 anni il prossimo 21 gennaio, probabilmente, non ci sarebbe tutta questa fretta. Ma l'Inter non vuole correre rischi: Mkhitaryan, insomma, è tra le priorità per quanto riguarda i rinnovi di contratto. [...] Quando venne ingaggiato da svincolato (per la stizza di Mourinho), non c'era l'aspettativa che potesse diventare un elemento fondamentale nell'impianto di gioco di Inzaghi. L'idea, infatti, era che potesse essere innanzitutto un prezioso rincalzo, grazie ad esperienza e qualità.