“La clamorosa proposta dell’Inter al Bayern”. BILD, retroscena che si fa fatica a credere

Nel calciomercato, tutto è davvero possibile. Ma il retroscena raccontato ieri da Sky Deutschland e confermato stamattina dalla Bild ha veramente dell’incredibile.

Secondo la BILD, infatti, l’Inter avrebbe proposto al Bayern Monaco, nell’ultima sessione di mercato, uno scambio tra Christian Eriksen e Jerome Boateng. Scambio che sarebbe stato addirittura rifiutato dal club tedesco, malgrado Boateng sia in scadenza di contratto.

Uno scambio a cui, oggettivamente, si fa fatica a credere, soprattutto per la differenza di valutazione tra un difensore 32enne in scadenza di contratto e un giocatore nel pieno della carriera. Di certo, non è un mistero che l’Inter cercasse un difensore nel momento in cui la posizione di Milan Skriniar sembrava oltremodo precaria, con il forte pressing del Tottenham di Jose Mourinho.