In Germania – Eriksen, il folle scambio rifiutato dal Bayern. Il danese in Germania e all’Inter…

L’avventura di Eriksen all’Inter non è ancora decollata. Il danese, arrivato a gennaio dal Tottenham, fatica a trovare un posto fisso nella squadra di Conte e nello scorso mercato il club nerazzurro ha provato anche a cederlo o scambiarlo. Nonostante il passaggio al 3-4-1-2, modulo che prevede l’utilizzo del trequartista, Eriksen non ha ancora convinto il tecnico nerazzurro che gli preferisce giocatori con più dinamismo.

Nello scorso mercato l’Inter ha provato a scambiare il danese e tra le squadre con cui ha provato a imbastire una trattativa c’è anche il Bayern. Il club nerazzurro ha proposto uno scambio tra big ai campioni d’Europa: Eriksen in Germania e Jerome Boateng a Milano. I bavaresi, però, non hanno accettato l’affare perché consideravano Boateng un elemento fondamentale per la squadra.

(Sky Sports News)