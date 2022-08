Digitalbits, l’Inter in attesa. “Altrimenti inevitabile provvedimento più drastico”

La querelle tra Inter e Digitalbitsprosegue: l'azienda di criptovalute ha pubblicato aggiornamenti sul proprio sito per provare a tamponare la situazione ma l'Inter si aspetta segnali più concreti: "Il club nerazzurro continua a trattare con i manager di Digitalbits per capire se arriveranno altre somme legate alla sponsorizzazione pattuita un anno fa. L’Inter sta cercando di concentrare ogni pagamento arrivato finora verso l’attività di “main sponsor” della prima squadra, annullando gli altri servizi previsti dall’accordo. È stato fatto così con i soldi versati finora. Per questo sono stati cancellati i segni di Digitalbits dal sito e dalle maglie della Primavera e della squadra femminile. Mentre il nome resta ancora sulle divise della prima squadra. Tutto è convogliato verso il rapporto più appariscente anche per non far perdere valore alle maglie già stampate dalla Nike. Ma per proseguire così è necessario che Digitalbits faccia pervenire presto un nuovo pagamento. Altrimenti diventerà inevitabile adottare il provvedimento più drastico", l'analisi di Tuttosport.