"L’Inter... è rimasta l’Inter dello scudetto stravinto con distacchi in doppia cifra. Quando, a metà agosto, si comincerà a fare sul serio, i big della seconda stella saranno tutti al proprio posto: da Lautaro a Barella, da Calhanoglu a Bastoni. La società non si è privata – e non si priverà – dei pezzi grossi, ma ha lavorato per migliorare dove si poteva. E lo ha fatto con largo anticipo: ai colpi a costo zero di Taremi e Zielinski, presi di fatto a gennaio da svincolati, si è aggiunto l’acquisto di Josep Martinez, arrivato a mercato appena aperto. Lo stesso si può dire guardando alla panchina: mentre Milan, Juve e Napoli ripartiranno da allenatori nuovi (Fonseca, Thiago Motta e Conte), Simone Inzaghi comincerà la sua quarta annata al timone dell’Inter. Questo Inzaghi è un tecnico più coinvolto nelle strategie di mercato, sempre più legato a un gruppo del quale conosce praticamente tutto, e si affaccia al 2024-25 accompagnato da quell’aura speciale che solo uno scudetto può regalare a un allenatore che non ne aveva mai vinti prima".