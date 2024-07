Il ritiro dell'Inter inizierà il 13 luglio. Inzaghi si ritroverà alla Pinetina senza parecchi titolari, in particolare Lautaro e Thuram potrebbero arrivare ad agosto se Argentina e Francia dovessero continuare il loro percorso. Il tecnico, però, quest'anno ha un'arma in più: Mehdi Taremi.

"I titolari dell’attacco resteranno loro, anche quando si comincerà a fare sul serio. Pur iniziando per ultimi (in caso di doppia finale in nazionale), Lautaro e Thuram avranno gambe, esperienza e conoscenze tattiche per aiutare l’Inter a partire col piede giusto. Taremi, però, è l’opzione di lusso che l’anno scorso Inzaghi non poteva concedersi: né Arnautovic né Sanchez offrivano garanzie a sufficienza per promuovere vere rotazioni lì davanti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.