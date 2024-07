Maradona che direbbe di Conte allenatore del Napoli?

"A parte che si sono conosciuti in tempi passati, credo Conte abbia fatto il suo primo gol in Serie A con il Lecce contro il Napoli. Sarebbe assolutamente contento, la scelta di De Laurentiis è giusta: dopo un anno veramente difficile può dare qualcosa in più e riportare il Napoli dove merita".