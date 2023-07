Bisseck: “Inter alto livello, è ciò che voglio. Amo vedere la frustrazione degli attaccanti”

Yann-Aurel Bisseck è un nuovo calciatore dell'Inter. Il difensore tedesco, prelevato dall'Aarhus, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Cosa ho pensato quando ho ricevuto la chiamata dell'Inter? Ogni calciatore sogna di poter giocare in grandi club, e l'Inter è uno dei club più importanti del mondo. Ero molto felice ovviamente, e anche molto orgoglioso. Per la mia carriera è positivo che un grande club come l'Inter sia interessato a un calciatore come me. Giocare con grandi campioni? Vedremo come andrà, io di certo ho molta fiducia. Sono pronto a iniziare. Lavorerò duramente, quindi penso che andrà bene. Cosa mi aspetto dalla Serie A? Mi aspetto un livello alto e molto talento. Le squadre saranno molto preparate tatticamente. Dovrò adattarmi, anche perchè affronterò giocatori più forti di quelli a cui sono abituato. Ma è quello che voglio, sono un giocatore competitivo. Non vedo l'ora di iniziare.