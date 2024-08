"Il tecnico piacentino lo sta plasmando a sua immagine e somiglianza, ieri sera non a caso è stato l’unico del pacchetto difensivo a rimanere in campo per tutto il match, recitando un ruolo da protagonista fino in fondo. In attesa che Pavard torni a pieno regime, al momento il giovane Bisseck rappresenta la soluzione ideale come braccetto di destra. E Inzaghi è soddisfatto non solo per i jolly pescati in fase offensiva, ma anzitutto per le sue capacità in fase difensiva e la velocità con cui si è calato nei meccanismi di gioco per supportare la manovra fin dalle prime battute".