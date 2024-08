Previsto quindi un incontro per mettere nero su bianco il nuovo accordo che porterà la scadenza dal 2028 al 2029, legando ulteriormente l’attaccante all’Inter. Fatto quello, sarà il momento di preparare i bagagli per iniziare una nuova avventura. L’Inter lo osserverà da lontano, con attenzione, pronta eventualmente a raccoglierlo per la definitiva consacrazione.