Kamate - Intraprendente, in un ruolo completamente nuovo. Nato mezzala, cresciuto attaccante esterno, provato ora a tutta fascia. Non dispiace. Essendo un prodotto del vivaio, l'idea di tenerlo in rosa potrebbe non essere azzardata

Frattesi - Entra nel secondo tempo e subito si crea due palle gol. Ha una dote innata, ce l'hai o non ce l'hai: sa attaccare gli spazi come nessuno. Gli manca la fortuna, con il palo interno, ma è sempre lì

Correa - Non ci siamo proprio. Il linguaggio del corpo è emblematico: sembra depresso più che svogliato, non ne azzecca una. Se voleva mandare segnali, gli unici che sta mandando sono quelli di conferma a chi lo vuole altrove

Martinez - Chi ben comincia...ecco il proverbio non si addice al portiere spagnolo. Dopo gli errori con i piedi visti nelle precedenti uscite, oggi uno svarione da brividi, con un'uscita a vuota che quasi costa il 2-0. Inizio in salita per il portiere ex Genoa: per fortuna è calcio d'agosto