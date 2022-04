Inzaghi: “Non è finita, si può recuperare. C’è amarezza ma testa alta. Radu…”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Bologna-Inter

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, l'Inter cade a Bologna in quella che era la partita più importante. Al termine della gara Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "C'è amarezza, normale che sia così. Adesso non siamo più padroni del nostro destino, dobbiamo guardare cosa fa il Milan e noi dovremo vincere le prossime 4 partite. Era una partita approcciata nel migliore dei modi, in quel momento bisognava fare il secondo gol e non prendere quel gol evitabile di Arnautovic. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con un pecca sul gol che non puoi concedere, dopo l'1-0 avremmo meritato il secondo gol. Nel secondo tempo un po' di frenesia, non siamo rimasti lucidi, ma siamo stati dentro la partita, il Bologna non si era quasi mai presentato dentro la nostra area. Una volta che c'è stato l'infortunio del secondo gol la squadra ha perso le distanze, la posta in palio era altissima".