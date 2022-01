UFFICIALE – Bologna-Inter, non c’è 0-3 a tavolino: la partita sarà recuperata

La decisione del Giudice Sportivo in merito a Bologna-Inter, gara rinviata lo scorso 6 gennaio

È arrivata l'attesa decisione del Giudice Sportivo in merito a Bologna-Inter. Niente 3-0 a tavolino per i nerazzurri, la gara sarà recuperata. "Nessun addebito dunque, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL (al momento) valido ed efficace, e di tale situazione sembra aver tenuto conto anche la Lega di Serie A che, viste anche le istanze di rinvio dell’incontro Cagliari-Bologna formulate in due occasioni dalla medesima società bolognese, ha disposto l’effettuarsi della predetta gara in data successiva al 9 gennaio 2022".