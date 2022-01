Bologna-Inter, non è esclusa l’ipotesi di un supplemento di indagine

C'è grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo in merito a Bologna-Inter e non solo

Gianni Pampinella

C'è grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo in merito a Bologna-Inter e non solo. Sono attesi i verdetti anche di Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Gerardo Mastrandrea ha calendarizzato i verdetti per oggi ma non è esclusa l’ipotesi di un supplemento di indagine.

"Il giudice sportivo dovrebbe affrontare anche il caso di Bologna-Inter, partita non citata in agenda (il club emiliano non ha presentato il ricorso perché aveva già allegato i provvedimenti delle Asl nella richiesta di rinvio alla Lega). Finora, è stata presa solo una decisione: il 3-0 a tavolino per l’Udinese per il mancato arrivo della Salernitana il 21 dicembre in seguito all’intervento della Asl. Il club campano ha deciso di ricorrere in appello contro la decisione".

(Gazzetta dello Sport)