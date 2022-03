Bologna-Inter, c’è la prima data: tappe e scenari. Vittoria a tavolino? Ricorso certo

La partita più discussa, la più attesa, probabilmente la più decisiva. Bologna-Inter, a distanza di più di due mesi, fa ancora discutere

RICORSO CERTO - "Ricorso? Il termine scade mercoledì prossimo, il ricorso non è ancora arrivato ma da viale della Liberazione fanno sapere che sarà sicuramente depositato entro quella data, con la speranza nerazzurra che venga decisa la vittoria a tavolino sia per la famosa distinta presentata online dai padroni di casa e mai rimossa sia perché i giocatori di Mihajlovic positivi in quell'inizio anno non erano poi così tanti. Difficile che i tre punti arrivino a tavolino".