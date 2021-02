Bonolis: “Scudetto? Inter favorita ma unica. Barella? Eriksen e Sensi altra cosa per…”

Le dichiarazioni rilasciate a Radio Radio da Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso dell'Inter all'indomani del successo sulla Lazio

Paolo Bonolis , conduttore televisivo e tifoso dell' Inter , è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Radio all'indomani del successo dei nerazzurri di Conte sulla Lazio a San Siro : "Sta succedendo che, dopo un po’, abbiamo un bel campionato. Ci sono parecchie squadre che lottano e c’è un equilibrio. Questo rende tutto divertente. Gli ultimi anni, con lo strapotere juventino, era diventato tutto un po’ stucchevole. Il fatto che l’Inter sia prima, il fatto che c’è il derby e potrebbe non essere più prima. C’è la Roma che sale. Squadre come l’Atalanta, il Napoli, la Lazio e la Juventus sono sempre in grado di infastidire chiunque. Insomma, è un bel campionato".

Inter favorita per lo scudetto? Bonolis risponde così: "L’Inter è una delle favorite per lo scudetto. Considerarla come l’unica favorita credo sia più una pressione mediatica gettata sulle spalle della squadra. Ci sono squadre in grado di poter sostenere la corsa per lo scudetto. Molti allenatori ti dicono che vincere in Europa è un corroborante per dare ancor meglio in campionato. Altri ti dicono che gli impegni europei tolgono energie. L’Inter l’anno che ha portato a casa il ‘Triplete’ praticamente giocavano quasi gli stessi ed ha portato a casa tutti i trofei. Altre volte invece squadre impegnate in Europa hanno finito per cedere terreno in campionato. Dipende da quanto regge lo spogliatoio. L’Inter ha dei vantaggi, senza coppe, ma potrebbero non essere tali”.