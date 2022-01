Borussia panchina Ginter per la prima volta: vuole darlo all’Inter subito. Marotta dice no

Matthias Ginter è stato panchinato dal tecnico Hutter. Dietro la decisione, c'è la scelta del difensore di andare via a parametro zero

Il Borussia Monchengladbach passa dalle parole all'azione. Per la prima volta, Matthias Ginter è stato panchinato dal tecnico Hutter. Dietro la decisione dell'allenatore, c'è la scelta del difensore di andare via a parametro zero a fine stagione. Secondo quanto riferisce l'emittente tedesca Sport1, tra l'altro, il club tedesco vorrebbe cedere Ginter a gennaio.

In tal senso, ci sono contatti con l'Inter e con gli agenti del giocatore. Ma i nerazzurri, conferma l'emittente, non sono interessati a prendere Ginter adesso (pagandolo ovviamente al Borussia). Marotta è interessato solo per la prossima stagione, quando Ginter sarà libero a costo zero.