Incredibile in Brasile-Argentina: gara interrotta dopo 7′, ecco il motivo

Superclassico interrotto per l'intervento della Vigilanza sanitaria brasiliana

Ha dell'incredibile quello che è successo nel superclassico Brasile-Argentina a San Paolo. La partita è stata interrotta al 7’ del primo tempo per l'intervento della Vigilanza sanitaria brasiliana che ha proibito al Emiliano Martínez, Lo Celso, Romero e Buendía, di giocare. Il motivo? Sono tutti provenienti dalla Premier League. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per chi sia stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni ne deve compiere altrettanti di quarantena in Brasile.