ESCLUSIVA Brehme: “Inter, il massimo per la coppa. Conte? Sta nascendo qualcosa di grande”

Domani l’Inter giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva un grande ex nerazzurro che questa coppa (allora era la Uefa) l’ha alzata nel 1990-91, Andreas Brehme (Instagram account @andibrehme).

CONTE – “Sono molto felice di come è finita questa stagione. A essere onesto, ero molto fiducioso su Conte e sul fatto che potesse avere questo tipo di risultati. Futuro insieme? Ho la sensazione che stia nascendo ora qualcosa di ancora più grande e sarei molto contento se l’Inter e Conte continuassero insieme la loro strada”.

RICORDO – “Cosa fare prima di una finale? Devi rimanere concentrato sul tuo lavoro e dare il massimo. È importante non distrarsi. Nel 1990-91 eravamo un gruppo fantastico e io credo che l’Inter di oggi può essere paragonata alla nostra per questo spirito di squadra”.

MERCATO – “Da sempre amo lo stile di gioco di Lukaku e credo che all’Inter abbia trovato il posto ideale. È stato sicuramente un grandissimo acquisto. Le voci su Lautaro e Messi? Non voglio alimentare le speculazioni e le discussioni sul mercato. Posso solo ripetere che l’unico modo per arrivare al top è lavorare, lavorare, lavorare”.

FINALE – “Il Siviglia ha raggiunto la finale di Europa League per la sesta volta in 14 anni, questo la dice lunga sulla loro esperienza in questa competizione e sul loro livello. Non c’era una finale migliore che quella tra Inter e Siviglia quest’anno. Guarderò la partita da casa mia a Bardolino con alcuni amici italiani. E se l’Inter vincerà, sarò un uomo molto felice”.