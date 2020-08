In casa Inter cresce l’attesa per la finale contro il Siviglia, in programma domani sera alle ore 21.00 in quel di Colonia. Attraverso un post su Twitter, i nerazzurri hanno raccontato gli attimi che precedono la grande partita che mette in palio l’Europa League: “-1 a Siviglia-Inter: ancora un giorno, ancora una partita, ancora uno sforzo. Tutti insieme”, il commento dell’Inter.