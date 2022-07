Di Marzio: “Bremer, l’Inter non vuole aste: ecco l’offerta finale. Juve fiduciosa”

Si decide in queste ore il futuro di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è già in accordo con l'Inter ma la Juventus si è inserita prepotentemente nella trattativa grazie alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco. E ora, come scrive Gianluca Di Marzio, vuole il sorpasso decisivo: "La Juve è già in corsia di sorpasso: i dirigenti bianconeri sono fiduciosi per la chiusura dell'acquisto del difensore brasiliano dal momento che sono pronti a offrire di più sia al Torino che al giocatore rispetto, appunto, all'Inter. L'Inter, nonostante sia da settimane su Bremer, non sembra avere intenzioni di fare aste per il giocatore e offrirà - in queste ore - trenta milioni più bonus sperando che il giocatore mantenga fede alla priorità data da tempo ai nerazzurri. L'Inter comunque è consapevole che l'inserimento della Juventus e il suo rilancio può fare la differenza".