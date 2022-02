Bremer rinnova? Andrà via comunque: “Accordo con l’Inter, che lo prenderà solo se…”

A fine stagione, Bremer, nonostante il rinnovo, lascerà la maglia granata, per sbarcare in una formazione di livello più alto

Marco Astori

Non è un mistero come sia Gleison Bremer l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la difesa in estate. Il forte centrale del Torino verrebbe infatti a sostituire Stefan De Vrij, in scadenza nel 2023 e che con ogni probabilità sarà ceduto per monetizzare. Ieri però il brasiliano ha rinnovato il suo contratto con il Torino, notizia che ha indotto subito a pensare a diversi scenari.

Ma la situazione, scrive il Corriere dello Sport, non cambia: "A fine stagione, infatti, lascerà la maglia granata, per sbarcare in una formazione di livello più alto. La differenza è che, senza più il rischio di veder partire il brasiliano a zero a distanza di un solo anno, Cairo avrà più forza per alzare l'asticella delle sue richieste. Evidentemente, quest’ultima novità coinvolge direttamente l’Inter, che con Bremer ha già raggiunto un’intesa di massima e che, quindi, ha ottenuto la sua preferenza.

Il club nerazzurro, però, non ha intenzione di “svenarsi”: prenderà il difensore, che potrebbe essere il sostituto di De Vrij in caso di cessione, ma alla cifra ritenuta corretta e, in ogni caso, senza partecipare ad aste. Da capire allora se questa intesa resisterà davanti a una concorrenza sempre più nutrita. Sulle tracce del brasiliano, infatti, oltre al Milan, ultimamente si è messo anche il Bayern", si legge.