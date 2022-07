ESCLUSIVA Tiribocchi: “Dybala tassello che manca. Bremer-Skriniar? L’Inter perde poco”

La seconda Inter di Inzaghi cresce bene. Il test contro il Lugano regala sorrisi. Ne abbiamo parlato con Simone Tiribocchi

Marco Macca

La seconda Inter di Simone Inzaghi, rinfrescata dal mercato e rafforzata nella rosa, cresce bene. Il test contro il Lugano, al netto di qualche sbavatura in difesa, regala sorrisi a tifosi e Inzaghi, che attendono ora le ultime novità dalle trattative, in entrata ma anche in uscita. Al netto della difficoltà dell'amichevole in Svizzera, comunque, la squadra sembra aver intrapreso la direzione giusta nella preparazione della prossima stagione. Per fare il punto tra campo e mercato, FCInter1908.it ha intervistato Simone Tiribocchi, ex grande attaccante e oggi apprezzatissimo commentatore tecnico di DAZN.

Buonasera Simone. Allora, una buona Inter nel test contro il Lugano e buone risposte dai nuovi acquisti. Le piace come sta nascendo la seconda squadra di Inzaghi?

Siamo solo l'inizio del mercato, ma penso che l'Inter abbia fatto buone operazioni. Il ritorno di Lukaku è qualcosa di importante, soprattutto se rivedremo il Lukaku della sua prima esperienza a Milano, che ha trascinato la squadra allo scudetto. Siamo al calcio d'agosto e, dunque, è normale che ci siano giornate in cui vada già tutto bene e altri, magari fra una decina di giorni, in cui ci potrebbe essere il picco verso il basso della condizione fisica. Fino alle prime giornate di campionato, c'è da aspettare e da avere pazienza, bisogna capire come la squadra sta andando. L'aspetto fisico fa la differenza.

Si è vista la squadra schierata con il 3-5-2, ma anche con il 3-4-1-2 e con il 3-4-2-1. Crede che Inzaghi possa definitivamente cambiare nei prossimi mesi?

Inzaghi in questi anni ha dimostrato di voler cambiare poco dal punto di vista tattico. Quest'anno ha fatto tanto turnover, ma aveva praticamente due giocatori per ruolo. Ogni tanto ha schierato Sanchez da trequartista, ma solo in alcuni frangenti, quando la squadra era in svantaggio e quando si doveva forzare un po'. Quindi credo che giocherà con il 3-5-2. Secondo me non schiererà mai l'Inter dall'inizio con il trequartista o con due trequartisti. A partita in corso forse. Senza contare il fatto che Sanchez, l'unico che davvero può ricoprire quel ruolo, oggi è sul mercato. Quando giocano Correa o Dzeko non c'è nemmeno bisogno del trequartista, dato che sono giocatori molto bravi a muoversi tra le linee.

In tanti hanno visto nell'inserimento del trequartista anche un indizio per Dybala. Come lo vedrebbe in quella posizione, magari alle spalle di Lukaku e Lautaro?

Credo che se Dybala dovesse andare all'Inter, giocherebbe da seconda punta accanto a uno tra Dzeko, Lukaku e Lautaro. Può venire a giocare tra le linee mentre l'altro dà profondità, perché ha qualità. Potrebbe fare un po' quello che ha fatto Dzeko nell'ultima stagione, ovvero abbassarsi un po' e permettere anche ai quinti di alzarsi e diventare delle vere e proprie ali. Non credo che Dybala, in questo momento, possa giocare con due attaccanti all'Inter.

Più in generale, l'Inter farebbe bene a insistere per portarlo a Milano? Lo vedrebbe bene in questa squadra?

Uno come Dybala serve, perché servono giocatori di qualità. Serve perché il centrocampo dell'Inter, Brozovic a parte, è molto fisico e servirebbero l'ultimo passaggio, la rifinitura, la verticalizzazione veloce. L'Inter ha l'attacco più forte del campionato, ma con Dybala potrebbe creare ancor più occasioni.

Lukaku era il tassello che mancava per lo scudetto? Quanto può spostare gli equilibri del campionato?

Dipende da Lukaku. Se è quello di Conte, sposta gli equilibri e lo ha già fatto. Due anni fa ha dimostrato di poterli spostare, formando con Lautaro una coppia strepitosa. Giocatori davvero fisici come lui ce ne sono pochi, e quando ci sono fanno la differenza.

In queste prime uscite, Correa è sembrato carico. Crede che potrà riscattarsi in questa stagione?

Credo che siano 10 anni che si aspetta Correa. Il suo è un percorso più lungo. Ha qualità incredibili e lo si è visto anche dalla cifra pagata dall'Inter per averlo (31 milioni di euro, ndr). Però, ancora sotto il profilo dei numeri e della continuità manca. Ci sono delle giornate in cui dici: 'Eccolo!', in cui fa la differenza, e altre in cui probabilmente non scende nemmeno in campo. Deve migliorare in continuità, sia all'interno di un campionato, sia all'interno della stessa partita. E' ciò che gli manca per fare il salto di qualità.

Anche ieri, Asllani è stato fra i migliori. L'Inter ha trovato il regista del futuro? C'è chi lo ha paragonato anche a Pirlo...

L'Inter aveva una grande lacuna in rosa ed era quella del vice Brozovic. Impossibile che una società come quella nerazzurra non abbia un vice Brozovic e spero che l'abbia trovato. Asllani è un ragazzo molto interessante, sa giocare a calcio e conosce il calcio. Ha la qualità per diventare un giocatore importante in una squadra importante, ma gli va dato tempo, perché giocare 25 Empoli è un conto, mentre giocarne 10 a San Siro è un altro. Bisogna aiutarlo e supportarlo.

Poniamo che parta Skriniar ma che poi arrivino Bremer e Milenkovic. La difesa dell'Inter sarebbe indebolita?

Secondo me, se arrivasse Bremer al posto di Skriniar, l'Inter perderebbe poco. Anzi, ne guadagnerebbe qualcosa in velocità. Skriniar è un giocatore importante ma, se davvero il PSG dovesse arrivare a pagare quella cifra, è giusto che l'Inter lo ceda. Milenkovic mi piace molto, nel corso degli anni ha giocato tanto a tre, ma nell'ultima stagione ha giocato a quattro. Quindi, secondo me avrebbe un po' di tempo per riabituarsi. Credo comunque che Bremer sia il giocatore giusto, anche se lui giocava centrale in una difesa a tre, a differenza di Skriniar che ha giocato tanto a destra.

In generale, visti gli acquisti soprattutto a centrocampo, vede l'Inter più completa rispetto all'ultima stagione?

A me l'Inter sinceramente piaceva anche l'anno scorso. Nella totalità della rosa, è la più completa. Forse è mancato qualcosa in mezzo al campo, perché Vidal non era più Vidal e, dunque, quando mancava qualcuno dei titolari l'Inter poteva fare fatica. Ma l'Inter ha perso lo scudetto non per la troppa differenza tra titolari e riserve, bensì perché ha passato un periodo difficile con tanti punti persi.

Se l'Inter si muove, anche le altre non stanno a guardare. Che previsioni possiamo fare per la prossima lotta scudetto?

La Juventus si sta muovendo molto bene: Di Maria è un ottimo colpo, Pogba conosce l'ambiente, anche se secondo me non è un giocatore che sposta gli equilibri di un intero campionato, a differenza di quello che può fare in una singola partita. Non dimentichiamo che a gennaio i bianconeri si erano già portati avanti con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria. Sta comprando bene, aspetta Zaniolo e potrebbe prendere un difensore importante. Si sta muovendo bene e velocemente, cosa importante quest'anno, con tante partite già ad agosto.