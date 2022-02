Inter, come arrivare a Bremer? “Marotta in estate offrirà tutti questi nomi a più club”

Cairo valuta Bremer già 40 milioni sul mercato italiano, i candidati acquirenti nostrani abbassano tutti il tetto a 30: il piano dell'Inter

Marco Astori

E' quello di Gleison Bremer il nome più chiacchierato in sede di mercato in queste settimane. Il centrale del Torino sta infatti disputando una stagione straordinaria e ha chiesto al club di permettergli di fare un'esperienza in Champions League la prossima stagione. Questo il punto sul futuro da Tuttosport: "Più soldi e meno grane: questo significherebbe per Cairo venderlo in Premier, là dove Bremer più è chiacchierato se si pensa al mercato estero, ai sondaggi variegati che si ripetono da almeno un anno. Con l’ultima new entry, però stavolta in Germania, fronte Bayern Monaco.

Eppure sono le 4 big italiane di cui sopra a rappresentare le società decisamente più calde, oggi come oggi, all’inseguimento del difensore brasiliano: e qualcosa vorrà dire, anche se le trattative più concrete saranno destinate a lievitare a fine campionato, da noi come oltreconfine. Cairo lo valuta già 40 milioni sul mercato italiano (di più per l’Inghilterra o la Germania), i candidati acquirenti nostrani abbassano tutti il tetto a 30 (bonus compresi), intanto la serie di dialoghi già andati in scena tra i club, direttamente o via intermediari, ha portato alla ribalta anche ipotesi aggiuntive".

Il piano dell'Inter

Ma qual è il piano dell'Inter per arrivarci? Il quotidiano lo spiega così: "Certo, sarebbe facile dire il 22enne bomber vero Pinamonti, 9 reti in A in prestito all’Empoli: peccato che, con ogni probabilità, sia destinato a finire al Sassuolo (ovviamente più soldi) in cambio di Scamacca e Frattesi, con modalità contrattuali da definirsi nel dettaglio. L’Inter offrirà un ventaglio di nomi a più club, in estate. Da Gagliardini (però con un contratto da rinnovare a Milano oltre il ‘23, in caso di partenze in affitto) a Sensi (ora alla Samp) per il centrocampo, o attaccanti oppure jolly offensivi come Mulattieri (in B a Crotone, 6 reti) o Salcedo (Spezia, già avuto da Juric a Verona), senza dimenticare il portiere 24enne Radu, destinato a lasciare (da riserva) Milano".