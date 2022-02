Tutti su Bremer, l’Inter lo porta a Milano? “Dal club nerazzurro filtrano notizie chiare”

Gleison Bremer si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori difensori del campionato: la posizione dell'Inter

Gleison Bremer si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori difensori del campionato. Il centrale brasiliano del Torino ha dimostrato continuità di rendimento, personalità e classe di livello internazionale. Motivi che hanno spinto i più grandi club in giro per l'Europa a fiondarsi su di lui. L'Inter, però, è in netto vantaggio: come scrive calciomercato.com, infatti, i nerazzurri si sono mossi con grande anticipo per il calciatore e da Viale della Liberazione traspare serenità: