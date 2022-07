Bremer vota Inter: a breve incontro tra i club. Juve? Il difensore negli anni ha…

Ormai non è una novità, l'Inter ha votato Gleison Bremer come il primo rinforzo in difesa. Da mesi il club nerazzurro ha trovato l'accordo col difensore e a breve dovrà sedersi a un tavolo con il Torino per tentare di chiudere la trattativa. "I due club si vedranno a breve per fare il punto, ma al momento si registra distanza tra offerta e richiesta. L’Inter vorrebbe chiudere non superando quota 30 milioni totali, magari con una contropartita tecnica gradita come Cesare Casadei, di cui però i nerazzurri vorrebbero mantenere il controllo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.