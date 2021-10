Brozovic, appuntamento programmato per il rinnovo. L’Inter vuole scacciare le sirene

Dopo la sosta l'Inter incontrerà la famiglia del centrocampista per parlare del rinnovo di contratto viste le richieste dall'estero

Sull'agenda dell'Inter c'è ben evidenziato l'appuntamento per trattare il rinnovo di Marcelo Brozovic, come svelato ieri da Fcinter1908 . Il centrocampista croato è stato un pilastro della squadra scudettata di Conte e si dimostra tale anche con il nuovo mister, Simone Inzaghi.

"L’appuntamento è stato preso da tempo: la famiglia Brozovic vedrà i vertici nerazzurri dopo la sosta. C’è uno spirito costruttivo per il rinnovo del contratto del centrocampista croato, ma in viale della Liberazione sanno bene che sarà complicato scendere sotto quota 6 milioni, vale a dire la richiesta del giocatore. Eppure è noto che il club di Zhang, in questa fase, deve risparmiare sugli ingaggi, una considerazione che vale anche per gli altri nerazzurri in fase di rinnovo", rivela La Gazzetta dello Sport.