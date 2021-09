FCIN1908 / Rinnovo, fissato incontro con l’avvocato di Brozovic. E dall’Inter filtra…

Il croato ha chiaramente lasciato intendere di trovarsi bene a Milano e l’Inter ha intenzione di continuare a offrirgli un ruolo centrale

Il centrocampista croato ha chiaramente lasciato intendere di trovarsi bene a Milano e l’Inter, come fatto finora, ha intenzione di continuare a offrirgli un ruolo centrale nel progetto. Tra fisso e bonus, Brozovic dovrebbe arrivare a guadagnare quanto attualmente percepisce Hakan Calhanoglu. Tematiche che stanno finalmente per entrare nel vivo: l’Inter ha messo in agenda l’incontro, quello di ottobre dovrà essere il mese del rinnovo di Brozovic, o quantomeno il mese che darà il via alle trattative concrete.