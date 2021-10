Brozovic-Barella, qualità e garanzia. Vecino torna tra i protagonisti. Se Vidal resterà…

Il croato e il centrocampista italiano sempre più pilastri della nuova Inter di Inzaghi

Imprenscindibili. Lo erano con con Conte e lo sono, se è possibile, ancora di più per Simone Inzaghi. Anche in questa prima parte di stagione Marcelo Brozovic e Nicolò Barella confermano di essere pilastri insostituibili di un'Inter che vuole riconfermarsi come un anno fa nonostante adii pesanti. "Due certificati di qualità, una garanzia di esperienza. La denominazione d’origine controllata è tutta di Barella e Brozovic: hanno due maglie garantite «per l’eternità» e sono in una fase della loro carriera - nonostante età diverse - in cui il rendimento è ancora in crescita", sottolinea la Gazzetta dello Sport.