Brozovic, che continuità: insostituibile per Inzaghi. Il contratto? Marcelo non sembra…

Con Conte era importante, ma con Inzaghi ha fatto un altro passo diventando insostituibile per il tecnico

"La sfida alla Dea è delicata per chi come lui fa due lavori, proteggere e ripartire, ma non quanto quella intorno al suo contratto. Il croato è in scadenza e, in teoria, tra tre mesi potrebbe firmare già per trasferirsi altrove. L’Inter vuole evitarlo, ma Brozo non sembra essere minimamente distratto dal chiacchiericcio. Una tale continuità non si era mai vista".