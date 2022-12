Inter, escluse lesioni per Brozovic. Inzaghi comunque preoccupato: ecco cosa spera

Buone notizie per l'Inter: gli accertamenti a cui si è sottoposto Marcelo Brozovic, uscito dal campo dopo 5 minuti della ripresa in occasione della semifinale del Mondiale contro l'Argentina, non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, lo stesso che lo aveva tenuto fuori per oltre un mese dopo l'infortunio rimediato a fine settembre. Sospiro di sollievo per i nerazzurri, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lo staff medico nerazzurro, guidato dal professor Volpi, ieri è stato raggiunto dalla chiamata dei colleghi croati che hanno escluso qualsiasi problema di natura muscolare per Brozo. Si è trattato solo di una fitta, senza lesioni".