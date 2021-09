Brozovic imprescindibile anche per Inzaghi e l’Inter è al lavoro per il rinnovo

Il centrocampista nerazzurro imprescindibile anche per il nuovo allenatore. Club al lavoro per il rinnovo

Imprescindibile lo è diventato con Luciano Spalletti. Fu l'ex allenatore dell'Inter a cambiargli ruolo e a piazzarlo davanti la difesa, da allora Marcelo Brozovic non si è più spostato. Imprescindibile per Luciano, per Conte e adesso per Inzaghi, Epic Brozo è diventato uno dei pilastri dell'Inter degli ultimi anni. E lo è anche per la nazionale croata, suo il gol vittoria nella trasferta contro la Slovacchia. Ma c'è un ma, il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022. Ecco perché, come sottolinea Sky Sport, la società è al lavoro per il rinnovo. "Brozovic, come Barella, è in attesa del rinnovo di contratto, questione delicata e importante visto che va in scadenza".