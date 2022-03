UFFICIALE – Inter, ci siamo: il club prepara così i tifosi al rinnovo di Brozovic

E' fatta: Marcelo Brozovic ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al giugno del 2026: ecco l'indizio decisivo

E' fatta: Marcelo Brozovic ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al giugno del 2026. Dopo mesi di trattative, il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo con il centrocampista croato per il prolungamento del rapporto, in precedenza in scadenza in estate. E' stata la stessa società a dare l'indizio decisivo a tutti i tifosi interisti con queste emoticon pubblicate su Twitter: due occhi e il coccodrillo, animale spesso associato a Epic Brozo. Ecco il tweet: