SM – Via Correa? “Inter può chiudere lo scambio con David. Ad Appiano grande sì”

Una stagione con più ombre che luci, solo 4 gol (distribuiti peraltro in sole due partite) e tanti infortuni. La prima annata di Joaquin Correa all'Inter non è certo stata indimenticabile. Il club nerazzurro, convinto da Simone Inzaghi, ha speso ben 31 milioni di euro per acquistarlo dalla Lazio, ma l'investimento fin qui non ha dato i frutti sperati. Ecco perché una partenza dell'attaccante argentino in estate non è affatto da escludere a priori.