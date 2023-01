Brozovic-Kessié: Inter tiepida, ma progetto da non scartare. Due ragioni portano al sì

"L’ivoriano, fuggito dal Milan al Camp Nou l’estate scorsa a parametro zero, non ha trovato la gloria e il minutaggio che il centrocampista e l’agente George Atangana si attendevano. Non solo, Kessie si è integrato poco con i compagni e con il gioco di Xavi. Ecco perché già nei mesi scorsi il suo procuratore lo ha proposto all’Inter, che con garbo ha replicato: «Ci interessa solo in prestito e con l’ingaggio parzialmente pagato». Non se ne fece niente ma ora il Barcellona, che versa 6,5 milioni di euro più 2 di bonus a Franck Kessie e ha necessità di migliorare un bilancio in profondo rosso, ha proposto ai nerazzurri uno scambio chiedendo l’inserimento di Brozovic come contropartita", precisa il Corriere della Sera.