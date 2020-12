Inter, da Lautaro a Brozovic: rinnovi rinviati ma Marotta già si attiva. “Prima del 2021…”

“Andare avanti in Europa, meglio se in Champions, potrebbe avere un ulteriore risvolto per l’Inter. Con gli ottavi di Champions arriveranno soldi importanti (quasi 15 milioni sommando tutto), dunque maggiori ricavi che daranno al club nerazzurro maggiore libertà di manovra non solo per il mercato di gennaio, ma anche per la questione rinnovi di contratto”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito ai risvolti potenzialmente positivi nel caso in cui l’Inter dovesse centrare gli ottavi di finale. Un tema da affrontare riguarda l’adeguamento contrattuale di alcuni giocatori importanti nella rosa di Antonio Conte. Dopo Handanovic, che ha prolungato fino al 2022 ma senza annunci già in quel di settembre, toccherà a D’Ambrosio (dal 2021 al 2022) e poi Bastoni che vedrà aumentato il suo ingaggio, oggi inferiore al milione annuo. Ma per gli altri rinnovi è probabile che si debba aspettare alla prossima estate.

DE VRIJ E BROZOVIC

“Magari la sosta natalizia potrà aiutare a chiudere qualche operazione, anche se il grosso del lavoro verrà rinviato a giugno”, spiega Tuttosport, riprendendo quanto annunciato da Mino Raiola: l’agente, infatti, conferma che per De Vrij si aspetta solamente la stesura del contratto da parte dell’Inter in quanto l’accordo tra le parti sembra già raggiunto: l’olandese vedrà ritoccato il suo ingaggio – attualmente è di 4,2 mln all’anno – con un rinnovo di altri due anni, fino al 2025.

Un’altra priorità è rappresentata da Brozovic: “Marotta voleva togliere la clausola da 60 milioni inserita in occasione dell’ultimo rinnovo nell’ottobre del 2018. Poi qualche episodio controverso fuori dal campo, l’esigenza di fare cassa nel mercato per provare a racimolare denaro per tentare l’assalto a Kanté, avevano posto il croato fra i giocatori cedibili. Adesso che Brozovic è invece tornare a comandare il centrocampo nerazzurro, la questione rinnovo torna a essere d’attualità, non fosse altro perché l’accordo attuale arriva al giugno 2022, dunque a fine stagione saremo solo a dodici mesi dalla scadenza”, spiega Tuttosport che anticipa come al croato potrebbe essere proposto un ingaggio da 4 mln con la richiesta di togliere la clausola rescissoria.

LAUTARO

Tema a parte per quanto riguarda Lautaro Martinez. Le trattative con il Barcellona si sono arenate ancor prima del Covid-19 in quanto i catalani non sono mai riusciti ad avvicinarsi ai 111 richiesti dall’Inter – valore della clausola – per il cartellino del Toro. La proposta giunta all’attaccante, da 10 mln di euro, da parte del Barça però forza l’Inter a dover proporre un ingaggio ben più alto dei 2,5 mln attualmente percepiti dal classe ’97. “Impossibile che Marotta – che anche in questo caso vuole togliere la clausola – arrivi a 10 milioni, ma anche ai 7.5 di Lukaku. L’Inter ha però promesso agli agenti Zarate e Yaque nell’incontro avuto a Milano a metà settembre di raddoppiare l’ingaggio del “Toro””, aggiunge Tuttosport che però ammette come, tra fine 2020 e inizio 2021, i procuratori del Toro potrebbero giungere a Milano per discuterne.