Bergomi: “L’Inter forse ha perso lo scudetto per Eriksen. E c’ha rimesso Lautaro, ecco perché”

Che Beppe Bergomi non sia, e non sia mai stato, un grande fan di Christian Eriksen non lo si scopre oggi. L’ex capitano dell’Inter, infatti, ha sempre sostenuto la tesi secondo la quale il danese non sia un campione ma solo “un buon giocatore non adatto al calcio italiano e al gioco di Conte”.

Secondo Bergomi, anzi, l’Inter avrebbe solo perso tempo e punti preziosi nel cercare di inserire la figura del trequartista in uno schema, quello di Conte, che non la prevede.

“L’Inter l’anno scorso ha perso tempo e ha perso forse uno scudetto per provare a inserire Eriksen. Per mettere il trequartista ha anche perso molto da Lautaro. Poi ha detto basta. Quando l’Inter ha giocato con Eriksen ha costretto infatti le punte ad allargarsi molto e invece la forza dell’Inter è avere le punte vicine che dialogano. E Lautaro ha perso molto quando è stato inserito il trequartista. Poi hanno detto basta e sono tornati al 3-5-2“, ha sentenziato Bergomi a Sky Sport.