Brozovic e Lukaku, per l’Inter inizia la ‘terza fase’. Così la squadra ha cambiato pelle

"Sarà solo una coincidenza, ma tornata quasi al completo la squadra di Inzaghi ha cambiato un’altra volta pelle. Non più, o comunque non solo, capace di colpire in ripartenza e poi custodire il vantaggio rimanendo con il baricentro basso, ma anche di dominare il gioco, con ritmo, variazioni sul tema, quantità e qualità. Con un baricentro medio mai così alto: 58,71 metri nel derby".

"Contro Cremonese e Milan, l’Inter ha tirato verso la porta addirittura 44 volte, spremendo da tanta abbondanza tre gol di Lautaro. Poco, rispetto a quanto creato, ma sono l’attitudine aggressiva e la condizione in crescita a confortare i nerazzurri, come si era già visto in Supercoppa e in Coppa Italia. In questo contesto, di fronte a due partite contro Samp e Udinese che sembrano più semplici ma non lo sono, l’Inter può arrivare alla sfida di Champions con il Porto nelle condizioni ideali, anche perché il ritorno dei due infortunati di lunghissimo corso darà riposo a Dzeko, Lautaro, Calhanoglu e anche a Mkhitaryan. Dopo la bufera iniziale e la semina, ora però inizia la terza fase per l’Inter, quella del raccolto. Con forze fresche è più facile".